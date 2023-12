Samsung kündigt neue OLED-Monitore für Januar 2024 an

Samsung wird im Januar neue OLED-Monitore im Rahmen der CES 2024 zeigen, genau genommen gibt es zwei neue Modelle mit QD-OLED-Technologie. Und es gibt auch schon erste Details, denn wir bekommen zwei Größen: 27 und 31,5 Zoll.

Der kleinere Monitor löst mit QHD auf, das größere Modell mit 4K, und Samsung spricht in der Ankündigung bei Weibo tatsächlich von 360 Hz. Außerdem sei die Panel-Produktion bereits angelaufen, sie dürften also sehr zeitnah erhältlich sein.

Ich bin schon sehr auf 2024 gespannt, denn es deutet sich ein großes Jahr für OLED-Monitore an. Vor allem auch für Modelle, die nicht nur gebogen sind und die auch mit 4K auflösen, was mir wichtig ist. Klar, der Fokus liegt hier weiterhin auf Gaming, aber Samsung Display verkauft diese Panels auch an andere Marken.

Meine Hoffnung ist also, dass wir dieses ca. 32 Zoll großes QD-OLED-4K-Panel im kommenden Jahr in einem guten Office-Monitor sehen. Beim TV hat mich diese Technologie in diesem Jahr begeistert, als Monitor kann ich mir das gut vorstellen.

