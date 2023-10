Samsung One UI 6 kommt: Webseite zum großen Android-Update ist da

Die Fertigstellung der Benutzeroberfläche One UI in der Version 6.0 rückt immer näher: Nach der Veröffentlichung der sechsten Betaversion in der vergangenen Woche folgt nun eine weitere Version, die wieder zahlreiche Fehlerbehebungen und Anpassungen enthält.

Registrierte Tester können ab sofort auf die siebte Beta-Version zugreifen. Das Update ist ca. 780 MB groß (Danke an SamLover; die Release Notes sind unten angefügt).

Samsung One UI 6.0: Alle Änderungen im Überblick

Nicht nur die Tatsache, dass es mittlerweile sieben Beta-Versionen gibt, sondern auch die Freischaltung der Informationswebsite zum großen Android-Update lassen vermuten, dass die finale Version kurz vor der Veröffentlichung steht.

Das südkoreanische Unternehmen erläutert jetzt auf der genannten Webseite alle relevanten Änderungen, die One UI 6 mit sich bringt: Neue Funktionen und Anpassungen im Bereich der Kamera, Galerie, erweiterter Foto-Editor, Samsung Health und eine neue Standardschriftart, die nach der Installation zum Einsatz kommt.

Mein Tipp für die Veröffentlichung der finalen Version ist nach wie vor Ende Oktober oder Anfang November.

Samsung One UI 6 Beta 7 Release Notes

Fixed the issue that Quick Panel sometimes can not be opened on Home Screen

Improved screen blinking sometimes when rotating horizontally / vertically

Improved boot slow encryption call algorithm

Fixed the issue of the long input of the volume key is not recognized during proximity sensor operation

Fixed the issue that Navigation Bar gesture cannot be touched. Slow further improvement

Improvement of camera crash and failed

Many other improvements

