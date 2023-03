Samsung plant neuen Galaxy SmartTag für 2023

Noch vor den Apple AirTags, die im April 2021 vorgestellt wurden, präsentierte man bei Samsung die Galaxy SmartTags. Damals für 35 Euro gestartet, bekommt man den smarten Tracker mittlerweile für ca. 25 Euro, was ein sehr guter Preis ist.

Doch es ist auch ein Hinweis geboten, denn laut SamMobile plant Samsung eine zweite Generation für 2023, die wohl im dritten Quartal kommt. Vermutlich wird man sie im August mit den neuen Produkten (Foldables und Watches) präsentieren.

Und nicht nur Samsung hat einen neuen Tracker geplant, angeblich wird auch Google in diesem Jahr einsteigen, es tut sich also etwas. Bei Apple deutet sich noch keine zweite Generation der AirTags an, aber daran arbeitet man sicher auch.

Flaggschiff-Test: Samsung Galaxy S23 vs. Xiaomi 13 Ich habe es bereits im Vergleich zwischen Samsung und Apple angekündigt: In diesem Jahr möchte ich neben meiner bekannten Flaggschiff-Reihe, in der die mit Abstand besten Modelle der Hersteller antreten, […]5. März 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->