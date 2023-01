AirTags-Alternative: Kommen die Google Pixel Tags?

Bluetooth-Tracker sind spätestens seit den AirPods von Apple im Trend und es gab sie zwar schon vorher, aber seit dem steigen auch andere Unternehmen ein. Und wie es aussieht, scheint auch Google an einem eigenen Tracker zu arbeiten.

Bluetooth-Tracker von Google geplant

Glaubt man Kuba Wojciechowski, der bei sowas durchaus zuverlässig ist, dann arbeitet Google an einem Bluetooth-Tracker mit UWB (Ultrabreitband), der auf den Codenamen „grogu“ bzw. „GR10“ hört. Und dieser könnte schon bald kommen.

Google arbeitet jetzt daran, dass Fast Pair für Android (womit man zum Beispiel sehr schnell Bluetooth-Kopfhörer koppeln kann) mit diesen Trackern funktioniert. Und da wäre der nächste logischer Schritt, dass ein eigenes Produkt kommt.

Laut Quelle soll das Nest-Team an diesem Tracker arbeiten, was aber nicht heißt, dass es ein Nest-Produkt wird. Ich finde, so eine Alternative für die AirTags würde besser ins Pixel-Lineup passen und Google Pixel Tags wäre doch ein guter Name.

Google is working on a smart tracker similar to Apple's AirTag, codename "grogu" – report 🧵👇 pic.twitter.com/8K6KO7tfzj — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 16, 2023

