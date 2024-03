Samsung präsentiert neue Galaxy A-Reihe für 2024

Samsung hat heute die neue Galaxy A-Reihe für 2024 vorgestellt, jedenfalls zwei Modelle für Deutschland, gut möglich, dass es global eine größere Auswahl gibt. Bei uns kann man jedoch nur das Samsung Galaxy A35 und Galaxy A55 kaufen.

Die beiden Mittelklasse-Smartphones starten noch heute, das neue Galaxy A35 beginnt bei 379 Euro und das neue Galaxy bei 479 Euro, so Samsung. Wer bis zum 1. April bestellt, der bekommt im Shop von Samsung auch ein paar Boni mit dazu.

Samsung Galaxy A55

Das neue Top-Modell der A-Reihe kommt mit einem 6,6 Zoll großen OLED-Display und 120 Hz daher, es gibt drei Kameras (50 MP Haupt, 12 MP Ultraweit und 5 MP Makro), eine Frontkamera mit 32 MP, 8 GB RAM und 128 oder 256 GB Speicher.

Samsung setzt auf einen eigenen Exynos-Chip, es gibt einen Akku mit 5.000 mAh, wir sprechen über 213 Gramm und Basis ist Android 14 mit One UI 6.1. Es gibt aber leider nur 4 große Updates und 5 Jahre bei der Sicherheit in dieser Preisklasse.

Samsung Galaxy A35

Das Einsteigermodell der A-Reihe kommt ebenfalls mit 6,6 Zoll, OLED und 120 Hz daher, es gibt auch hier einen Exynos-Chip von Samsung, 6 oder 8 GB RAM, 128 oder 256 GB Speicher und einen Akku mit 5.000 mAh bei 209 Gramm in der Hand.

Die Hauptkamera löst mit 50 MP auf, dann gibt es 8 MP für Ultraweit und ebenfalls die sinnlose 5 MP Kamera für Marko-Aufnahmen, weil man keinen guten Zoom in der A-Reihe verbauen möchte. Die Frontkamera löst in diesem Fall mit 13 MP auf.

Basis ist ebenfalls Android 14 mit One UI 6.1 und auch hier gilt die gleiche Update-Politik wie beim Galaxy A55. Bei unter 400 Euro, und irgendwann sicher auch unter 300 Euro in Angeboten, ist das okay, beim Galaxy A55 hätte ich auf mehr gehofft.

