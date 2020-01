Samsung plant eigenes AirDrop-Feature

2020 scheint das Jahr zu werden, in dem die Android-Hersteller ihre Kopien für Apple AirDrop an den Start bringen. Doch es deutet sich gerade ein Problem an.

Während Google nämlich noch damit beschäftigt ist so ein Feature zum Schicken von Daten in Android einzubauen, haben die Hersteller das schon selbst in die Hand genommen. Xiaomi, Oppo und Vivo arbeiten seit Mitte 2018 daran und in ein paar Wochen wird wohl auch Samsung einen eigenen Standard haben.

Samsung plant „Quick Share“-Feature

Wie man bei den XDA Developers exklusiv berichtet, arbeitet Samsung derzeit an einem Feature namens „Quick Share“. Das soll wie AirDrop funktionieren und man kann Dateien schnell zwischen Galaxy-Smartphones verschicken.

Die Besonderheit von Samsung: Man kann Dateien auch in die Cloud schicken und so zum Beispiel auf einem Smart TV von Samsung anschauen. Da gibt es jedoch ein Limit von 1 GB pro Datei und 2 GB pro Tag. Das könnte mit den neuen 8K-Videos von der Galaxy-S20-Reihe schnell eng werden.

Die XDA Developers haben die Datei übrigens von einer Quelle erhalten, die ein Samsung Galaxy S20+ 5G besitzt und sie auch auf einem älteren Modell zum Laufen bekommen. Dateien konnten sie aber keine verschicken. Vermutlich wird „Quick Share“ also erst auf dem Event am 11. Februar online gehen.

Bald zu viele AirDrop-Alternativen?

Das Problem ist nur: Wenn jeder Android-Hersteller da sein eigenes Süppchen kocht, dann bringt das auch nichts. Dann können Galaxy-Nutzer ihre Dateien nicht mit Xiaomi-Nutzern teilen und im Prinzip müsste es darauf hinauslaufen, dass irgendwann alle den kommenden Standard von Google unterstützen.

Warten wir mal ab, was da 2020 auf uns zukommt und wie Google mit dem Thema (womöglich bei Android 11 im Sommer) umgeht. Vielleicht werden wir 2020 auch mehrere Standards sehen, die dann 2021 wieder verschwinden.

Samsung Galaxy S20+ zeigt sich

