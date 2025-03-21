Unterhaltung

Samsung S95F: So viel kostet das neue OLED-TV-Flaggschiff für 2025

Samsung S95f Oled Tv 2025

Samsung hat ersten Medien ein Testmuster des S95F geschickt, dem neuen OLED-Flaggschiff der TV-Sparte für 2025. In ein paar Tagen startet der Verkauf und bei 4KFilme hat man von Samsung jetzt auch die Preise für die neuen TVs bekommen.

Der Samsung S95F kommt in drei Größen daher, einmal als GQ55S95FATXZG mit 55 Zoll für 2.899 Euro, dann als GQ65S95FATXZG mit 65 Zoll für 4.099 Euro und schließlich als GQ77S95FATXZG mit 77 Zoll für 5.599 Euro. Kleiner und größer wird es bei der Top-OLED-Reihe nicht, da muss man dann zum Samsung S90F greifen.

Samsung: Günstigere OLED TVs mit LG-Technik

Dieser startet bei 42 Zoll und endet bei 83 Zoll, der Samsung S85F ordnet sich noch etwas weiter unten ein, da gibt es 55 Zoll bis 83 Zoll. Preise variieren hier von 1.699 für das kleinste Modell bis 7.199 Zoll für mehr als 80 Zoll. Wichtig ist jedoch, dass Samsung bei diesen beiden Reihen nicht (immer) auf QD-OLED-Panels setzt.

Am Ende kauft man hier oft die OLED-Technik von LG Display ein und muss dafür auf Dolby Vision verzichten. Wenn OLED von Samsung, und ich kann das bis heute empfehlen und nutze es selbst im Büro, dann nur mit einem guten QD-OLED-Panel.

