Apple TV+ ist für Apple ein gewaltiger Verlust

Normalerweise verdient man mit zusätzlichen Diensten und Abos bekanntlich Geld, doch Apple TV+ ist für Apple laut The Information ein Verlustgeschäft. Man zahlt pro Jahr sogar rund eine Milliarde Dollar oben drauf. Daher spart man auch etwas.

Laut Quelle streicht Apple jetzt rund 500 Millionen Dollar aus den Ausgaben, was sicher auch mit Blick auf kommende Quartalszahlen einkalkuliert ist. Doch einige, wie der Netflix-Chef diese Woche, stellen sich die Frage: Wozu macht das Apple?

Apple TV+ ist reines Marketing

Apple TV+ ist nicht dazu da, um großartig Gewinn zu machen, so The Information, es soll Menschen auch im Ökosystem von Apple halten. Und es ist Marketing, wenn man einen Oskar für einen Film gewinnt oder Serien wie Severance gelobt werden.

Es handelt sich bei Apple TV+ also um keinen Dienst, mit dem man Geld verdient, selbst mit vielen Optimierungen und Sparmaßnahmen würde da am Ende nicht viel übrig bleiben, es ist Marketing. Apple „gönnt“ sich diese Ausgabe für Werbung.

  1. Karl 🪴
    sagt am

    Das Angebot ist im Vergleich zu anderen nicht so groß, aber ich habe bisher noch KEINE einzige Serie bei AppleTV gesehen, die ich nicht zumindest „sehr gut“ fand. Für mich definitiv das Geld wert (Subscription alle paar Monate).
    Hoffentlich wird es den Dienst noch lange geben!

  2. Felix 🔆
    sagt am

    Find ich gut, hoffe Apple hat noch lange das Spielgeld dafür. Der Dienst ist top.

