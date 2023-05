Samsung setzt auf eine Zukunft mit OLED-Displays

In Smartphones sind OLED-Displays mittlerweile fast schon ein Standard und man muss schon sehr tief im Regal schauen, um noch ein LC-Display zu finden. Doch in anderen Bereichen, wie bei Tablets und Laptops, da ist LCD noch sehr dominant.

Samsung investiert in die OLED-Zukunft

Das wird sich in den kommenden Jahren ändern, was auch daran liegt, dass Apple jetzt die iPads und später auch die MacBooks auf OLED umstellt. Laut Nikkei will Samsung hier führend sein und investiert daher fast 3 Milliarden Euro in OLED.

Es soll eine neue OLED-Generation nach 2025 kommen und Samsung Display plant neue Produktionsanlagen. Doch nicht nur die Nachfrage hat Samsung zu so einer Investition beflügelt, der Druck aus China und Co. wird bei OLED immer größer.

Samsung Display konkurriert in einigen Sparten nicht nur mit LG Display, auch BOE und Co. werden immer besser bei OLED und können mit Samsung mithalten. Das Xiaomi 13 Ultra kommt zum Beispiel mit einem Highend-OLED-Panel, welches nicht von Samsung ist. Auch LG Display soll daher laut Nikkei viel Geld in OLED stecken.

Es ist ein neuer Wettstreit bei OLED ausgebrochen, denn die Technologie ist nicht länger exklusiv für ein paar Highend-Produkte, sie verdrängt langsam LCD und wird bis zu den MicroLEDs (bei denen es aber noch einige Jahre dauern wird, bis diese mal bezahlbar sind) der neue Standard sein. Ich bin gespannt, was da noch kommt.

Eine neue Ära der Gaming-Handhelds ist da Nintendo hat mit der Switch einen neuen Hype rund um Handhelds ausgelöst, denn die Konkurrenz hat erkannt, dass die Nutzer die Kombination aus Handheld und Konsole für den TV wollen. […]30. April 2023 JETZT LESEN →

-->