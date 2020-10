iPhone 12 Pro: Apple Event ist offiziell

Als Apple das Event im September ankündigte, da hatten einige doch noch die Hoffnung, dass wir das neue iPhone sehen werden. Doch wie es der Zufall wollte, machten kurz nach dem Event zuverlässige Meldungen die Runde, dass es kein neues iPhone geben wird und das im Oktober erscheint.

So kam es dann auch und Apple kündigte eine neue Apple Watch, ein SE-Modell, einen neuen Fitness-Dienst und zwei neue iPads an. Nun folgt das zweite Event, auf dem wir die neuen iPhones sehen dürften. In diesem Jahr wird es wohl vier neue Modelle geben, alle mit neuem Design, OLED und 5G.

Neben dem iPhone 12 mini, iPhone 12 und iPhone 12 Pro (Max) könnte Apple auch die AirTags, einen Studio-Kopfhörer und einen neuen Apple TV zeigen. Eine neue Ladeplatte wird es wohl auch geben, ich habe bereits eine Prognose für das Oktober-Event veröffentlicht (weiter unten auch als Video).

Das zweite Apple Event findet am 13. Oktober statt und wird wieder live von Apple übertragen, Tim Cook wird die Keynote um 19 Uhr eröffnen. Ich gehe davon aus, dass Macs keine Rolle spielen werden und Apple für diese ein Event im November plant (immerhin steht ein großer Schritt an).

Apple Event im Oktober: Preview als Video

