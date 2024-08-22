Schneller tanken: PACE startet an Esso-Tankstellen

PACE Telematics, ein Anbieter von Mobile-Payment-Lösungen im europäischen Tankstellenmarkt, hat eine strategische Partnerschaft mit der EG Group geschlossen.

Ziel der Kooperation ist es, das mobile Bezahlen an den rund 1.200 Esso-Tankstellen der EG Group in Deutschland zu revolutionieren. In einem ersten Schritt werden 860 Esso-Tankstellen der EG Group und rund 80 Esso-Tankstellen von Minera Kraftstoffe in das Connected Fueling Ecosystem von PACE integriert. In einer späteren Phase sollen weitere 240 Stationen, die derzeit noch unter der Marke OMV betrieben werden, eingebunden werden.

Einfacher In-App-Zahlungsprozess

Nutzer wählen an der Tankstelle ihre Zapfsäule aus, tanken wie gewohnt und autorisieren die Transaktion mit ihrer bevorzugten Zahlungsmethode. Nach Abschluss der Transaktion kann man seine Fahrt fortsetzen, während die Quittung in der App gespeichert und zusätzlich per E-Mail versendet wird.

Die PACE Drive App, die kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich ist, bietet verschiedene Zahlungsmethoden wie giropay, AMEX, Apple Pay, Google Pay, Mastercard, PayPal und VISA. Die Nutzer können ihre bevorzugten Zahlungsmethoden bei der Registrierung hinterlegen und dann direkt in der App nutzen.

Die App ist sowohl auf dem Smartphone, der Smartwatch als auch im Fahrzeug über Apple CarPlay und Android Auto nutzbar.