SCHUFA: Ab sofort können Privatpersonen ihren Basisscore kostenlos online einsehen

Ab sofort haben Privatpersonen die Möglichkeit, ihren persönlichen SCHUFA-Basisscore online und kostenlos über die bonify-App einzusehen. Das war bereits erwartet worden.

Die Anmeldung erfolgt über den von der BaFin lizenzierten Finanzdienstleister Forteil GmbH. Mit dem SCHUFA Basisscore wird erstmals ein zentraler Wert zur persönlichen Bonität kostenlos über die App (oder online) zur Verfügung gestellt. Ziel der SCHUFA ist es nach eigenen Angaben, die Transparenz zu erhöhen und den Menschen mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben. Im Laufe des Jahres sollen die bei der SCHUFA gespeicherten Daten auch über die bonify-App verfügbar sein.

Bonify bietet seit 2015 Dienstleistungen rund um Bonität und Kredit an. Der SCHUFA-Basisscore ermöglicht eine branchenübergreifende Einschätzung der eigenen Kreditwürdigkeit und basiert auf den verschiedenen SCHUFA-Branchenscores. Der Basisscore wird als Prozentwert dargestellt und gibt die Erfüllungswahrscheinlichkeit an.

Anmerkung: Ich habe das nach der Meldung der SCHUFA heute einmal selbst ausprobiert und es ist mir nicht möglich, die versprochene Dienstleistung in der App zu finden. Die App gibt den besagten Prozentwert nicht aus, sondern einen anderen Score. Eine entsprechende Anfrage an die Pressestelle der SCHUFA läuft.

Update: Es liegt wohl an der Identifizierung. Diese habe ich mit meinen Daten und einem Bankkonto vorgenommen, wie von der App vorgeschlagen. Das scheint wohl nicht auszureichen (siehe Zitat). So ergibt das ganze natürlich wenig Sinn. Aber: Über das Webtool klappt es! Solltet ihr also ähnliche Probleme haben, versucht es mal auf diesem Weg.

Es kann aufgrund der hohen Anforderungen der SCHUFA zur eindeutigen Identifizierung von Personen dazu kommen, dass Menschen sich versuchen anzumelden, aber wir den Datensatz nicht eindeutig zuordnen können. Dann kann kein SCHUFA-Basisscore angezeigt werden. Denn für die Identifikation bei bonify sind keine Abweichungen der eingegebenen Daten zu den bei der SCHUFA gespeicherten Daten zugelassen. Falls Sie zeitnah eine Information zu Ihrem Basisscore erhalten möchten, können Sie alternativ zum Einblick über bonify auch eine kostenlose Datenkopie der bei der SCHUFA über Sie gespeicherten Daten bestellen. Sie wird Ihnen in der Regel innerhalb von sieben Tagen postalisch zugestellt. Den Link zur Bestellung einer Datenkopie finden Sie direkt auf unserer Startseite schufa.de

Die Integration des SCHUFA-Scores in die bonify App ist ein Schritt in der Transformation der SCHUFA. Bonify hat mehr als 1,1 Millionen registrierte Nutzer und bietet Dienstleistungen rund um das persönliche Finanz- und Bonitätsmanagement sowie die Vermittlung von Krediten an. Im Jahr 2022 hatte die SCHUFA das Fintech-Unternehmen Forteil GmbH erworben, um die Transformation voranzutreiben.

