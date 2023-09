Schweiz: TIER-User können ab sofort ihre Fahrten mit TWINT bezahlen

Ab heute können TIER-Nutzer in der Schweiz ihre E-Trottinett- oder E-Bike-Fahrten mit TWINT bezahlen.

Die Integration der neuen Zahlungsoption bietet TIER-Nutzeen ein höheres Maß an Komfort, da diese mit einem Klick mit ihren TWINT-Zugangsdaten bezahlen können. TIER ist der erste E-Trotti-Anbieter in der Schweiz, der TWINT als Zahlungsoption einführt.

TWINT ist das meistgenutzte mobile Zahlungssystem in der Schweiz mit über 5 Millionen aktiven Usern. TIER ist aktuell der größte Anbieter im Bereich der Mikromobilität in der Schweiz und betreibt einen Sharing-Dienst für E-Trottinetts und E-Bikes in 35 Städten und Gemeinden in der Schweiz.

Und bevor jemand fragt: Ja, E-Scooter nennt man in der Schweiz landläufig E-Trottinetts.

