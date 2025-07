Schweizer Aktien ab Mai wieder in der EU handelbar

Ab dem 2. Mai 2025 können Nutzer in der EU wieder direkt in Schweizer Aktien investieren. Darauf weist die Plattform Scalable Capital aktuell hin.

Der Handel erfolgt bei Scalable Capital über die Handelsplätze European Investor Exchange, gettex und Xetra. Damit endet eine seit 2019 bestehende Beschränkung, wonach Schweizer Aktien nicht mehr an europäischen Börsen gehandelt werden können. Möglich wird der Direkthandel durch die Aufhebung der entsprechenden EU-Regelung.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Billionen Euro ist der Schweizer Aktienmarkt ähnlich groß wie der deutsche. Bekannte Unternehmen wie Nestlé, Roche und Novartis gehören zu den größten börsennotierten Unternehmen der Schweiz.

Daneben gibt es eine Vielzahl spezialisierter Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, wie z. B. dem Finanzsektor oder der Medizin- und Sanitärtechnik. Damit bietet die Schweizer Börse laut Scalable Capital ein breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten.

Hintergrund der Marktzulassung

Die Einschränkungen seit 2019 gehen auf eine Entscheidung der EU zurück, die Regulierung der Schweizer Börse nicht mehr als gleichwertig anzuerkennen. In der Folge war der Handel mit Schweizer Aktien an den EU-Börsen untersagt. Anleger konnten seither nur über indirekte Anlageformen wie ETFs oder ADRs in Schweizer Titel investieren oder mussten auf außerbörsliche Handelsformen ausweichen. Mit Inkrafttreten der neuen Regelung am 1. Mai 2025 fällt diese Hürde weg.

Scalable Capital erweitert zudem sein Angebot über den Zugang zum Schweizer Aktienmarkt hinaus. Ausgewählte Kunden können sich demnächst auch an einem Private-Equity-Fonds des Vermögensverwalters BlackRock beteiligen.

