Senkt Tesla jetzt schon wieder die Preise?

Es ist interessant, dass eine vollelektrische Limousine mit mehr Power und einer Ecke mehr Reichweite als ein Schrägheck aus dem VW-Konzern etwas günstiger und vor allem lieferbar ist. Die Rede ist vom Tesla Model 3 und Modellen wie dem Cupra Born. Und Tesla macht keine Pause und reduziert die Preise immer mehr.

Tesla senkt Preise in den USA erneut

Nur wenige Tage nach der letzten Preissenkung hat man in den USA jetzt erneut die Preise gesenkt und ein Basismodell des Tesla Model 3 bekommt man ab sofort für unter 40.000 Dollar. Das Model Y wurde auch günstiger, aber in den USA gibt es das nur mit Dual-Motor, es ist also teurer, bei uns gibt es das auch mit Heckantrieb.

Steht dieser Schritt auch bald in Deutschland an? Das Tesla Model 3 ist jetzt bei 41.990 Euro angekommen, sind es bald weniger als 40.000 Euro. Vielleicht. Doch es gibt eine Sache zu bedenken, denn eine Preissenkung in anderen Ländern war bisher oft ein guter Hinweis, aber in diesem Fall sehe ich das etwas kritischer.

In den USA gibt es neue Rahmenbedingungen für die Förderung und Tesla könnte mit diesem Preisnachlass auf die geringere Summe reagiert haben. Es ist aber schon beeindruckend, dass das Tesla Model 3 über 7.000 Dollar günstiger seit Beginn des Jahres wurde. Und das, während andere die Preise weiter erhöhen.

Tesla glänzt mit kurzen Lieferzeiten

Doch nicht nur das, denn Tesla kann auch liefern. Bei den meisten VW-Modellen schaut man 2023 zum Beispiel in die Röhre, ein Tesla Model 3 bekommt man noch im ersten Halbjahr geliefert. Es ist ein aggressiver Preiskampf entstanden, der dem ein oder anderen Hersteller mit Sicherheit einige Kopfschmerzen bereiten wird.

Warum macht Tesla das? Das ist natürlich keine Nächstenliebe, denn Tesla will einfach nur nicht auf den produzieren Einheiten sitzen bleiben. Und da man nicht nur die Kosten für die Produktion senken, sondern diese steigern konnte, regelt man das über den Preis. Diesen Spielraum hat die Konkurrenz derzeit eben nicht.

Tesla als Marktführer bei Elektroautos

Sollte das in diesem Jahr so weitergehen, dann könnte das Tesla Model Y nicht nur das meistverkaufte Elektroauto, sondern das meistverkaufte Auto 2023 werden. In einigen Ländern wie China und USA führt es die Liste an und auch in Europa ist es ganz vorne dabei. Die Preissenkungen befeuern diese Nachfrage immer weiter.

Und wir haben erst Mitte April, zum Ende des Quartals gibt es in der Regel die besten Deals bei Tesla. Wo endet das also? Man kann die Marke gerne kritisieren, aber sie ist nicht nur Marktführer bei Elektroautos, der Zukunft der Branche, sie lässt auch noch die Konkurrenz zurück und baut den Abstand immer weiter aus.

Volkswagen will in weniger als zwei Jahren der Marktführer bei Elektroautos sein, hat das aber seit 2021 nicht erneut bekräftigt. Warum wohl, denn dieses Ziel ist mit Blick auf die aktuelle Entwicklung unwahrscheinlich. Tesla will 2 Millionen Autos in diesem Jahr verkaufen, was viele belächelt haben. Das sollte man aber nicht tun.

