Tesla kündigt „neues“ Model 3 mit der bisher besten Reichweite an

Tesla hat heute eine neue Version des Model 3 angekündigt, die Sache hat jedoch einen Haken. Zum einen sei erwähnt, dass es sich dabei noch nicht um das ganz neue Tesla Model 3 handelt, welches derzeit im Raum steht.

Es handelt sich um eine neue Version des aktuellen Tesla Model 3, die aber mit der bisher besten Reichweite daher kommt: 635 km. Das Tesla Model 3 Long Range kommt auf 600 km, wie ist dieser Schritt also möglich?

Tesla bietet den Geschäftskunden in Großbritannien eine Version an, die zwar mit dem großen Akku ausgestattet ist, aber nur einen Elektromotor besitzt. Beim Long Range für normale Kunden sind es zwei Elektromotoren.

Bei anderen Marken ist so eine Version nicht unüblich, aber es ist unklar, ob Tesla dieses Model 3 auch wieder für normale Kunden anbieten wird. Wieder? Ja, mit dem Start des Model 3 war so eine Version mal verfügbar.

To accelerate the electrification of Europe’s B2B fleet, we are introducing a new Model 3 variant that caters to the needs of our commercial customers. Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive combines a segment-leading range of 394 miles (WLTP) with highest charging convenience, at an entry-level price point from £46,990.