Signal bringt geplante Sprachnachrichten und Sicherheitsoptimierungen

Der Messenger Signal hat neue Versionen seiner App für Android und iOS veröffentlicht. Für Android-Nutzer ist eine der auffälligsten Änderungen die Einführung von geplanten Sprachnachrichten. Damit können Sprachaufnahmen im Voraus erstellt und zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch versendet werden.

Darüber hinaus wurden technische Verbesserungen vorgenommen, darunter eine neue Netzwerkbibliothek und eine verbesserte Barrierefreiheit. Außerdem wurden kleinere Fehler behoben.

Obendrein wurde die Kontaktüberprüfung innerhalb der Anwendung erweitert. Nutzer können nun leichter feststellen, in welchen gemeinsamen Gruppen sie sich mit einem bestimmten Kontakt befinden. Dies soll helfen, die Authentizität von Kontakten besser einschätzen zu können.

Signal Screenshots Groupchat De

Änderungen bei iOS und geplante Backup-Funktion

Für iOS wurde die Medienauswahl überarbeitet. Die App greift jetzt auf die native Medienanzeige von iOS zu. Überdies können Nutzer bei Bildern und Videos direkt zur entsprechenden Nachricht im Chatverlauf springen. Auch hier wurden kleinere Bugfixes vorgenommen.

Signal Screenshot Videocalls De

In beiden App-Versionen (Android 7.41 und iOS 7.57) wurden zudem erste technische Vorbereitungen für ein angekündigtes, zukünftig geplantes Feature getroffen: Ende-zu-Ende-verschlüsselte Backups. Dieses Backup-System ist noch nicht verfügbar, soll aber in Zukunft ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal bieten.

Signal Screenshot Usernames De

Der freie Messenger Signal wird von der gemeinnützigen Signal-Foundation entwickelt. Der Quellcode von Signal ist öffentlich zugänglich und kann von jedem Interessierten eingesehen und überprüft werden.

Signal

Signal distanziert sich von gehackter App TeleMessage

Die Stiftung Signal hat sich zur aktuellen Berichterstattung über den Hackerangriff auf die Messenger-App TeleMessage geäußert. In einer kurzen Stellungnahme…

6. Mai 2025 | Jetzt lesen →

  1. Gast 🎖
    sagt am

    Ich höre immer zwei Argumente gegen Signal bei den Whatsapp-Verharrern, die nicht adressiert werden. Stattdessen wird an solchen – meiner Meinung nach – Nischenfunktionen wie geplanten Sprachnachrichten gebastelt.

    – Umfragen in Gruppen
    – Verlässliche Zustellung von Nachrichten ohne Zeitverzug auf iOS

    Damit würde ich schon mal wieder ein paar Leute von Whatsapp wegbekommen.

    Antworten
    1. acho 👋
      sagt am zu Gast ⇡

      + auto download von medien

      Antworten

