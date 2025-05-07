Signal bringt geplante Sprachnachrichten und Sicherheitsoptimierungen

Der Messenger Signal hat neue Versionen seiner App für Android und iOS veröffentlicht. Für Android-Nutzer ist eine der auffälligsten Änderungen die Einführung von geplanten Sprachnachrichten. Damit können Sprachaufnahmen im Voraus erstellt und zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch versendet werden.

Darüber hinaus wurden technische Verbesserungen vorgenommen, darunter eine neue Netzwerkbibliothek und eine verbesserte Barrierefreiheit. Außerdem wurden kleinere Fehler behoben.

Obendrein wurde die Kontaktüberprüfung innerhalb der Anwendung erweitert. Nutzer können nun leichter feststellen, in welchen gemeinsamen Gruppen sie sich mit einem bestimmten Kontakt befinden. Dies soll helfen, die Authentizität von Kontakten besser einschätzen zu können.

Änderungen bei iOS und geplante Backup-Funktion

Für iOS wurde die Medienauswahl überarbeitet. Die App greift jetzt auf die native Medienanzeige von iOS zu. Überdies können Nutzer bei Bildern und Videos direkt zur entsprechenden Nachricht im Chatverlauf springen. Auch hier wurden kleinere Bugfixes vorgenommen.

In beiden App-Versionen (Android 7.41 und iOS 7.57) wurden zudem erste technische Vorbereitungen für ein angekündigtes, zukünftig geplantes Feature getroffen: Ende-zu-Ende-verschlüsselte Backups. Dieses Backup-System ist noch nicht verfügbar, soll aber in Zukunft ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal bieten.

Der freie Messenger Signal wird von der gemeinnützigen Signal-Foundation entwickelt. Der Quellcode von Signal ist öffentlich zugänglich und kann von jedem Interessierten eingesehen und überprüft werden.