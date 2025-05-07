sim.de startet DSL-Angebote ohne Vertragslaufzeit

Der Anbieter sim.de bietet ab sofort monatlich kündbare DSL-Tarife an. Diese Option richtet sich an Nutzer, die keine langfristige Vertragsbindung eingehen möchten und Wert auf flexible Vertragslaufzeiten legen.

Ein Tarifwechsel in ein Angebot mit höherer Bandbreite ist nach Angaben des Anbieters bereits nach zwei Monaten möglich, was den Nutzern eine gewisse Anpassungsfähigkeit an veränderte Anforderungen ermöglichen soll.

Die DSL-Tarife von sim.de umfassen Bandbreiten zwischen 16 Mbit/s und 250 Mbit/s im Download. Alle Tarife beinhalten eine Internet-Flatrate ohne Zeit- und Volumenbegrenzung sowie eine Festnetz-Flatrate innerhalb Deutschlands. Im Rahmen einer Aktion sind die Tarife mit Laufzeit in den ersten sechs Monaten im Preis reduziert.

Optionale FRITZ!Box Hardware und Cloud-Speicher

Kunden haben die Möglichkeit, ihren Tarif gegen Aufpreis um einen DSL-Router (FRITZ!Box von AVM) zu erweitern. In Kombination mit 25 GB Cloud-Speicher kostet dieses Paket bei einer Laufzeit von 24 Monaten 4,99 Euro im Monat. Auch bei den monatlich kündbaren Tarifen kann ein Router hinzugebucht werden.

Zusätzlich bietet sim.de zwei weitere Router-Modelle für unterschiedliche Nutzerbedürfnisse an. Die Größe des Cloud-Speichers variiert je nach gewähltem Modell zwischen 50 und 100 GB. Alle Details und die aktuellen Tarife findet ihr online.

