sim24 nimmt neuen 5G-Tarif in die Aktion

Sim24 bietet einen neuen 5G-Aktionstarif an. Der Tarif „Allnet-Flat 20 + 20 GB“ bietet insgesamt 40 GB Datenvolumen und die doppelte Downloadgeschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s.

Dieses Angebot ist derzeit für 12,99 Euro pro Monat statt der regulären 19,99 Euro erhältlich. Kunden erhalten damit nicht nur 5G-Internet, sondern auch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming.

Zusätzlich hat sim24 die Bereitstellungskosten gesenkt. Bei Laufzeitverträgen entfällt das Bereitstellungsentgelt zur Gänze, bei Verträgen ohne Laufzeit wird es auf 9,99 Euro reduziert.

Der 5G-Aktionstarif ist allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar. Interessierte Kunden können das Angebot bis zum 16. August 2024 um 11 Uhr bei sim24 buchen.

Zum sim24-Angebot →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

