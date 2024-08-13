sim24 nimmt neuen 5G-Tarif in die Aktion
Sim24 bietet einen neuen 5G-Aktionstarif an. Der Tarif „Allnet-Flat 20 + 20 GB“ bietet insgesamt 40 GB Datenvolumen und die doppelte Downloadgeschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s.
Dieses Angebot ist derzeit für 12,99 Euro pro Monat statt der regulären 19,99 Euro erhältlich. Kunden erhalten damit nicht nur 5G-Internet, sondern auch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming.
Zusätzlich hat sim24 die Bereitstellungskosten gesenkt. Bei Laufzeitverträgen entfällt das Bereitstellungsentgelt zur Gänze, bei Verträgen ohne Laufzeit wird es auf 9,99 Euro reduziert.
Der 5G-Aktionstarif ist allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar. Interessierte Kunden können das Angebot bis zum 16. August 2024 um 11 Uhr bei sim24 buchen.
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
