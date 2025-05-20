SIMon mobile führt neuen 70-GB-Tarif ein

Ab dem heutigen 20. Mai 2025 bietet der Mobilfunkanbieter SIMon Mobile einen neuen Tarif mit 70 Gigabyte Datenvolumen an.

Er ergänzt das bisherige Angebot, das nur Optionen mit 50 GB und 100 GB umfasste. Die Grundgebühr für den neuen 70-GB-Tarif beträgt 16,99 Euro pro Monat, sofern eine Rufnummer mitgebracht wird.

Die maximale Downloadgeschwindigkeit beträgt 150 Mbit/s, die Uploadgeschwindigkeit ist auf 25 Mbit/s begrenzt. Nutzer erhalten Zugang zum 5G-Netz von Vodafone inklusive Allnet- und SMS-Flatrate sowie Funktionen wie VoLTE und WLAN-Telefonie. Die Vertragslaufzeit beträgt einen Monat, die Kündigungsfrist ebenfalls. Eine eSIM-Option steht zur Verfügung und es fallen keine Anschlusskosten an.

Zusätzlich gibt es durch die Eingabe spezieller Gutscheincodes bis zu zwei unterschiedliche Bonusdatenvolumen: Mit dem Code „SIM5“ werden für sechs Monate je fünf zusätzliche Gigabyte pro Monat aktiviert (gültig bis zum 29. Juni) und mit dem Code „SIM2“ erhält man für zwölf Monate je zwei zusätzliche Gigabyte (gültig bis zum 9. Juni).

Zu SIMon mobile →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.