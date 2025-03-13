SIMon mobile startet 100-GB-Tarif

SIMon mobile bietet ein neues Tarif-Update mit attraktiven Konditionen an. Das Highlight ist der neue 100 GB Tarif für 19,99 € pro Monat, der bis zum 28. April 2025 verfügbar ist.

Weitere Tarife mit 15 GB, 20 GB oder 30 GB Datenvolumen sind ebenfalls verfügbar. Alle Tarife laufen im Vodafone D2-Netz mit 5G-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload. Zusätzlich sind eine Allnet-Flat sowie eine SMS-Flat enthalten.

Vorteilhaft ist die Flexibilität der Tarife: Die Vertragslaufzeit beträgt nur einen Monat, die Kündigungsfrist ist ebenfalls auf einen Monat begrenzt. Nutzer können zwischen einer klassischen SIM-Karte und einer eSIM wählen. Ein weiterer Pluspunkt ist der komplette Verzicht auf den Anschlusspreis, sodass keine zusätzlichen Einmalkosten anfallen.

Zusätzlich gibt es einige Gutscheincodes, die das Angebot attraktiver machen. Mit DEAL2 erhalten Kunden 12 Monate lang monatlich 2 GB extra, mit DATEN5 sechs Monate lang monatlich 5 GB extra. Diese Codes sind bis zum 31. März 2025 gültig und können das Datenvolumen ohne Zusatzkosten deutlich erhöhen.

Zu SIMon mobile →

Alternative? fraenk Mobilfunk mit anderer Datenvolumen-Aufteilung, dafür im Telekom-Netz.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.