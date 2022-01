Bis zu 16 GB Datenvolumen: simplytel rabattiert LTE-Tarife

Die Mobilfunkmarke simplytel bietet ab sofort verschiedene LTE-Tarife zu Sonderkonditionen an. Dabei erhöht simplytel unter anderem das monatliche Datenvolumen um bis zu 45 Prozent und reduziert auch die Grundpreise.

Wer monatlich etwas mehr mobiles Datenvolumen benötigt, ist eventuell mit dem Tarif LTE All 10 + 6 GB gut beraten. Das Angebot mit insgesamt 16 GB Inklusiv-Datenvolumen steht für 11,99 EUR anstatt 14,99 EUR pro Monat zur Verfügung.

-->

Nutzer mit einem geringeren Bedarf an monatlichem Internetvolumen dürften mit dem Aktionstarif LTE All 5 GB hinkommen. Dieser steht für 6,99 EUR pro Monat bei simplytel zur Verfügung.

Für all diejenigen, die weniger als 5 GB Datenvolumen benötigen, hat die Mobilfunkmarke den Aktionstarif LTE All 1 + 1 GB im Angebot. Für den LTE-Vertrag mit insgesamt 2 GB Datenvolumen fallen monatliche Kosten in Höhe von 4,99 EUR an.

Alle Aktionstarife werden mit Telefonie- und SMS-Flat sowie EU-Roaming angeboten. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland. Bestellt werden können die Tarife „nur kurze Zeit“.

Zu den Aktionstarifen →

Vodafone 5G-Netzausbau: erwähnenswert und nichtssagend 12. Januar 2022 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->