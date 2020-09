Škoda ENYAQ iV: Coupé-Version soll 2021 folgen

Škoda präsentierte vor ein paar Tagen den ENYAQ iV und somit den ersten rein elektrischen SUV von Škoda. Die VW-Marke durfte das MEB-Modell sogar noch vor dem VW ID.4 präsentieren, der erst in ein paar Tagen final enthüllt wird.

Volkswagen: Flut an elektrischen SUVs kommt

Beim VW ID.4 steht für kommendes Jahr noch der VW ID.5 im Raum, den man eventuell auch noch 2020 zeigen wird. Der VW ID.5 soll eine Coupé-Version vom VW ID.4 werden. Beim Škoda ENYAQ iV ist diese ebenfalls für 2021 geplant.

Bei Autocar hat man nun nämlich einen Erlkönig „entdeckt“ (sowas ist auch gerne mal Marketing) und berichtet, dass die Coupé-Version vom ENYAQ kommendes Jahr folgen dürfte. Die Front ist größtenteils identisch, nur das Heck anders.

Damit verfolgt die Volkswagen AG bei drei Marken den gleichen Ansatz: Škoda, Volkswagen und Audi. Bei Audi wird es nämlich den Q4 e-tron geben und da wurde die Sportback-Version bereits als Konzept präsentiert. Alls sechs Elektroautos basieren auf dem MEB-Baukasten, man macht also Druck bei den SUVs.

Und was ist mit SEAT? Da hat man bereits den CUPRA Tavascan als Konzept vorgestellt, der in die gleiche Richtung gehen dürfte. In den nächsten zwei Jahren wird Volkswagen also in erster Linie diese SUV-Zielgruppe bei der Elektromobilität angreifen. Im Kern sind das aber dann doch alles ziemlich ähnliche Autos.

