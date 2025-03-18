Sky und WOW mit neuen Inhalten: Das sind die Highlights im April 2025

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für April 2025 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die bekannten Highlights von Sky und WOW.

Es ist für mich kein schlechter Monat, da wir eben The Last of Us schauen, aber ich warte auch auf „Der wilde Roboter“, den Film wollte ich schon länger schauen. Wir bekommen wie immer eine bunte Mischung, schaut also einfach mal in Ruhe rein.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

Dead Still – Bitte recht tödlich! S1 (1.4.)

Trump: Ein US-Präsident vor Gericht (1.4.)

Großfahndung: Wo ist Danielle Jones? (4.4.)

Die afrikanische Tierwelt – Leben und Überleben S1 (5.4.)

Chicago Fire S13 (7.4.)

Chicago Med S10 (7.4.)

Oasen der Artenvielfalt S1 (8.4.)

Wunderkinder der Natur S2 (10.4.)

Chimp Crazy: Bizarre Affenliebe S1 (11.4.)

Mission to Burnley: Vincent Kompanys Traum vom Aufstieg S1 (12.4.)

The Last of Us S2 (14.4.)

Con Girl: Die vielen Leben einer Betrügerin S1 (17.4.)

Das Bärencamp S1 (20.4.)

Social-Media-Morde: Wie Täter ihre Opfer finden S3 (21.4.)

Ein Vater unter Mordverdacht: Der Fall Dupont de Ligonnès (23.4.)

Wild Sky S1 (24.4.)

Das Reich der Ameisen (25.4.)

Adoptiert für Klicks? Ein Familienvlog auf Youtube S1 (25.4.)

Die afrikanische Savanne – Ein einzigartiger Lebensraum S1 (26.4.)

Ghosts S4a (26.4.)

Die Tuamotu-Inseln: Naturwunder in der Südsee S1 (28.4.)

Die Toten unter der Veranda: Mord in der Vorstadt S1 (30.4.)

Filme

The Green Deal (3.4.)

Der Vierer (4.4.)

Plattfuß – Ein Cop in Neapel: Schande – Sky Original (5.4.)

The Parenting (10.4.)

Transformers One (11.4.)

Plattfuß – Ein Cop in Neapel: Jenseits der Grenze – Sky Original (12.4.)

Madame Web (18.4.)

Plattfuß – Ein Cop in Neapel: Die Verdammten – Sky Original (19.4.)

Der wilde Roboter (20.4)

Speak No Evil (21.4.)

Breathe (25.4.)

