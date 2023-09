Smartphone, Kopfhörer und Tablet: Das sind die FE-Neuheiten von Samsung

Samsung plant in diesem Jahr mal wieder ein neues FE-Smartphone, das ist seit einigen Wochen und Monaten bekannt. Neben dem Samsung Galaxy S23 FE gibt es aber noch ein Samsung Galaxy Tab S9 FE(+) und Samsung Galaxy Buds FE.

Das Unternehmen plant in diesem Jahr also direkt ein ganzes Portfolio an neuen FE-Produkten und Evan Blass hat bereits die Pressebilder gefunden. Auf dem Bild ganz oben bekommt ihr eine Übersicht der drei Neuheiten, das hier sind die Buds:

Es gibt noch mehr Material, auf dem folgenden Bild sehen wir zum Beispiel das neue Samsung Galaxy S23 FE in einem „Smart View Wallet Case“ in allen Farben:

Samsung wird die neuen Modelle der „Fan Edition“ also bald vorstellen, rechnet in diesem Jahr aber eher mit Mittelklasse-Hardware. Das Samsung Galaxy S23 FE erhält wohl keinen Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, sondern einen Exynos-Chip.

Entscheidend sind natürlich am Ende die Preise der Geräte, wobei ich vermute, dass die UVP zum Start nicht so attraktiv sein wird und das typische Produkte sind, die Samsung dann kurz vor Weihnachten direkt mit ersten Angeboten heraushaut.

