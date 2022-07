Snapchat: Wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden

Snapchat kämpft sich aktuell zurück und wächst auch weiterhin fleißig. Im zweiten Quartal konnte man 15 Millionen neue (oder alte) Nutzer (zurück-)gewinnen und so kommt der Dienst mittlerweile wieder auf passable 347 Millionen aktive Nutzer.

Der Umsatz ist mit 1,1 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum letzten Quartal und zu 2021 sogar leicht gestiegen, dennoch ist man unzufrieden. Der Verlust war nämlich größer als im Vorjahresquartal – und durchaus harte Zeiten liegen vor Snapchat.

Es wird eine Weile dauern, bis sich das erholt, so Evan Spiegel. Krieg, Inflation, das Anhalten der Pandemie, all das drückt die Werbepreise. Die aktuellen Ergebnisse der Geschäftszahlen spiegeln nicht das wider, was Snapchat erreichen möchte.

Snapchat versucht jetzt Ausgaben zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle und Dinge wie Snapchat Plus (ein kostenpflichtiges Abo) sind nur ein Beispiel. Der CEO von Snapchat ist überzeugt, dass eine große Zukunft vor Snapchat liegt, aber es sind harte Zeiten. So will er natürlich auch dafür sorgen, dass Investoren bleiben.

