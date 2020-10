Snapdragon 875: Qualcomm bestätigt Event im Dezember

Es hat sich schon vor ein paar Tagen angedeutet, nun hat es Qualcomm offiziell bestätigt: Man plant ein Event am 1. und 2. Dezember. Qualcomm lädt die Presse oft im Dezember zu einem solchen Event ein, denn dort wird in der Regel der neue Flaggschiff-SoC gezeigt – in diesem Fall dürfte das der Snapdragon 875 sein.

Snapdragon 875 mit 5-nm-Verfahren

Der Snapdragon 855 war ein großer Schritt, da das 7-nm-Verfahren eingeführt wurde, das gab es dann aber auch beim Snapdragon 865. Beim Snapdragon 875 wird nun das 5-nm-Verfahren erwartet, zumindest kann das der Produzent TSMC bei Apple bereits (siehe Apple A14 im neuen iPad Air) abliefern.

Der Snapdragon 875 dürfte Anfang 2021 in den ersten Flaggschiff-Modellen mit Android zu finden sein, wobei ich ganz ehrlich bin: Den Zuwachs an Performance wird vermutlich kaum noch jemand spüren, wenn er nicht aufwendige Spiele zockt (es gibt nur sehr wenige für Android, die diese Power überhaupt ausnutzen).

Snapdragon 875 dürfte effizienter sein

Worauf ich aber gespannt bin: Die neuen Chips dürften auch effizienter sein und das bedeutet: Mehr Akkulaufzeit. In Kombination mit Quick Charge 5 (was zwar auch mit dem Snapdragon 865 möglich ist, was aber derzeit keiner nutzt) dürfte das für viele dann doch ein gutes Argument für ein SoC-Upgrade sein.

Neben dem Snapdragon 875 könnte Qualcomm übrigens auch einen neuen SoC für die Mittelklasse (Snapdragon 775?) vorstellen. Der Fokus wird aber sicher nicht nur auf der Performance, sondern vor allem auf 5G liegen, was bei Qualcomm seit ein paar Jahren das wichtigste Thema bei den Snapdragon-Chips ist.

Video: Xiaomi Mi 10T Pro im 5G-Test

