Snapdragon 888: Flaggschiff-Prozessor für 2021 ist offiziell

Das Jahr neigt sich dem Ende und Qualcomm hat den Dezember wie so oft dazu genutzt, um einen neuen Flaggschiff-Prozessor der Snapdragon-Reihe zu zeigen.

Der Snapdragon 888 ist offiziell und wird uns kommendes Jahr in Modellen wie dem Samsung Galaxy S21 (nicht in Europa), OnePlus 9 Pro, dem Oppo Find X3 Pro, dem Xiaomi Mi 11 Pro und vielleicht ja auch in einem Google Pixel 6 begegnen.

Snapdragon 888 statt Snapdragon 875

Qualcomm wechselt nach Apple und Huawei ebenfalls zum 5-nm-Verfahren, man setzt immerhin ebenfalls auf TSMC als Produzenten. Warum Snapdragon 888 und nicht Snapdragon 875, das wäre doch die logische Entwicklung gewesen?

Das liegt vermutlich daran, dass die 8 eine Glückszahl in China ist und man dort immer mehr Präsenz zeigen möchte. Vielleicht wollte man damit auch nur deutlich machen, wie groß der Sprung vom 7-nm-Verfahren zum 5-nm-Verfahren ist. Ich weiß es nicht und es ist auch unklar, wie man dann den Chip für 2022 nennen wird.

Zusammen mit dem Snapdragon 888 wird es auch das neue X60-Modem für 5G geben, was für Qualcomm weiterhin ein wichtiges Thema ist und welches wir dann sicher auch im kommenden iPhone 12S (Pro) sehen werden. Apple und Qualcomm haben bekanntlich einen Deal für insgesamt drei Jahre ausgehandelt.

Die genauen Details zum Snapdragon 888 wird es dann morgen geben, Qualcomm nutzt also wie so oft die zweite Keynote, um technische Details zu nennen.

