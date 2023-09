So denken Elektroautofahrer über das öffentliche Ladeangebot

Die zweite Umfrage des BDEW unter Elektroautofahrerinnen und -fahrern beleuchtet deren Wahrnehmung des öffentlichen Ladeangebots und ihre Wünsche.

Ein zentrales Ergebnis ist, dass sich die Wahrnehmung der Elektromobilität zwischen Verbrennerfahrern und erfahrenen E-Mobilisten stark unterscheidet. Während für Neulinge die Reichweite, das Laden zu Hause und die Anschaffungskosten wichtig sind, sehen erfahrene Elektroautofahrer die Anschaffungskosten als größtes Problem.

Die Umfrage zeigt auch, dass die Mehrheit der Befragten das Laden im Vergleich zum Tanken positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten haben die Befragten eine positive Entwicklung des öffentlichen Ladeangebots wahrgenommen, insbesondere bei Schnellladern und Standorten.

Die Befragten wünschen sich vor allem mehr Lademöglichkeiten in Wohngebieten, aber auch die Nachfrage nach Schnellladern in Städten und an Autobahnen steigt. Deutschland schneidet bei den Lademöglichkeiten im europäischen Vergleich gut ab, vornehmlich bei Normal- und Schnellladeangeboten.

Die Ergebnisse der Umfrage findet ihr hier im Detail.

-->