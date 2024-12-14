So entwickelt sich der private Gebrauchtwagenmarkt
Eine aktuelle Analyse von AutoScout24 zeigt, dass der Privatmarkt für Gebrauchtwagen sowohl Käufern als auch Verkäufern erhebliche Vorteile bietet.
Käufer profitieren von deutlichen Preisvorteilen, denn privat angebotene Fahrzeuge waren im Jahr 2024 im Schnitt fast 11.000 Euro günstiger als Händlerangebote. Während es sich bei den Händlerfahrzeugen meist um junge Leasingrückläufer handelt, sind die Privatangebote oft ältere Modelle, die ein attraktives Schnäppchenpotenzial bieten.
Besonders gefragt sind Modelle wie der VW Golf, der Audi A4 und Premiumfahrzeuge wie der Mercedes-Benz C 180 oder der BMW X1.
Preisentwicklung und Nachfrage beeinflussen Marktattraktivität
Die Preise auf dem Privatmarkt sind seit 2021 um 34 Prozent gestiegen und ermöglichen Verkäufern höhere Erlöse. Dennoch bleibt der Privatverkauf lukrativ, da er eine hohe Nachfrage generiert und viele Fahrzeuge schneller verkauft werden als auf dem Händlermarkt. Ein Beispiel: Ein 3 bis 5 Jahre alter VW Golf erhält als Privatangebot dreimal so viele Anfragen wie beim Händler. Vor allem Premiummodelle oder Familienfahrzeuge wie der VW Touran wechseln schnell den Besitzer.
Schnäppchenpotenziale und Unterschiede nach Fahrzeugalter
Während ältere Gebrauchtwagen auf dem Privatmarkt oft deutlich günstiger zu haben sind, lassen sich auch bei jüngeren Fahrzeugen zum Teil deutliche Preisvorteile finden. Modelle wie der Opel Astra oder der VW Polo kosten aus privater Hand oft mehr als 1.000 Euro weniger als beim Händler. Für Schnäppchenjäger ist der Privatmarkt daher eine gute Wahl, wenn sie auf Zusatzleistungen wie Garantie verzichten können.
in Marktgeschehen
15 Jahre alter Golf für fast 9000 Euro? Die sind früher zum Verwerter gegangen.
9000 sind die Hälfte was er neu gekostet hat. realistisch vielleicht 3000 Euro.
Wen interessiert der Verbrenner-Markt. Wie sieht der Elektroautomarkt aus?
Vorhanden, spielt aber bisher kaum eine Rolle.
Noch nicht. Die Steigerungsraten sind aber ordentlich. Wird noch mehr, wenn in den nächsten 2 Jahren die ganzen Gechäftsleasings auslaufen.
hoffentlich, wollte als nächstes einen gebrauchten Stromer kaufen.
Wir sind gerade in den letzten Zügen und kaufen uns ein gebrauchtes Model S für knapp 17.000€. Ist für uns auch das erste Mal, dass wir ein gebrauchtes Elektroauto kaufen. Der ist auch knapp 10 Jahre alt mittlerweile.
Gib dem Ganzen noch knapp 3-5 Jahre.