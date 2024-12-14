Mobilität

So entwickelt sich der private Gebrauchtwagenmarkt

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Der Neue Volkswagen Golf
Eight generations of the Golf – 50 years of success and more than 37 million bu…

Eine aktuelle Analyse von AutoScout24 zeigt, dass der Privatmarkt für Gebrauchtwagen sowohl Käufern als auch Verkäufern erhebliche Vorteile bietet.

Käufer profitieren von deutlichen Preisvorteilen, denn privat angebotene Fahrzeuge waren im Jahr 2024 im Schnitt fast 11.000 Euro günstiger als Händlerangebote. Während es sich bei den Händlerfahrzeugen meist um junge Leasingrückläufer handelt, sind die Privatangebote oft ältere Modelle, die ein attraktives Schnäppchenpotenzial bieten.

Besonders gefragt sind Modelle wie der VW Golf, der Audi A4 und Premiumfahrzeuge wie der Mercedes-Benz C 180 oder der BMW X1.

Preisentwicklung und Nachfrage beeinflussen Marktattraktivität

Die Preise auf dem Privatmarkt sind seit 2021 um 34 Prozent gestiegen und ermöglichen Verkäufern höhere Erlöse. Dennoch bleibt der Privatverkauf lukrativ, da er eine hohe Nachfrage generiert und viele Fahrzeuge schneller verkauft werden als auf dem Händlermarkt. Ein Beispiel: Ein 3 bis 5 Jahre alter VW Golf erhält als Privatangebot dreimal so viele Anfragen wie beim Händler. Vor allem Premiummodelle oder Familienfahrzeuge wie der VW Touran wechseln schnell den Besitzer.

Preisentwicklung Inserierte Gebrauchtwagen Grafik 1

Grafiken im Beitrag: AutoScout24

Schnäppchenpotenziale und Unterschiede nach Fahrzeugalter

Während ältere Gebrauchtwagen auf dem Privatmarkt oft deutlich günstiger zu haben sind, lassen sich auch bei jüngeren Fahrzeugen zum Teil deutliche Preisvorteile finden. Modelle wie der Opel Astra oder der VW Polo kosten aus privater Hand oft mehr als 1.000 Euro weniger als beim Händler. Für Schnäppchenjäger ist der Privatmarkt daher eine gute Wahl, wenn sie auf Zusatzleistungen wie Garantie verzichten können.

Die Fu Nf Beliebtesten Modelle Von Privat Grafik 2 Die Fu Nf Beliebtesten Modelle Von Privat Im Altersschnitt 3 5 Jahre Grafik 3 Top 5 Automodelle Die Privat Besonders Schnell Verkauft Werden


Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tadeky ☀️
    sagt am

    15 Jahre alter Golf für fast 9000 Euro? Die sind früher zum Verwerter gegangen.

    9000 sind die Hälfte was er neu gekostet hat. realistisch vielleicht 3000 Euro.

    Antworten
  2. Chris 👋
    sagt am

    Wen interessiert der Verbrenner-Markt. Wie sieht der Elektroautomarkt aus?

    Antworten
    1. Warpig 🏅
      sagt am zu Chris ⇡

      Vorhanden, spielt aber bisher kaum eine Rolle.

      Antworten
      1. Betze 🏅
        sagt am zu Warpig ⇡

        Noch nicht. Die Steigerungsraten sind aber ordentlich. Wird noch mehr, wenn in den nächsten 2 Jahren die ganzen Gechäftsleasings auslaufen.

        Antworten
        1. Warpig 🏅
          sagt am zu Betze ⇡

          hoffentlich, wollte als nächstes einen gebrauchten Stromer kaufen.

          Antworten
          1. Dom 🏅
            sagt am zu Warpig ⇡

            Wir sind gerade in den letzten Zügen und kaufen uns ein gebrauchtes Model S für knapp 17.000€. Ist für uns auch das erste Mal, dass wir ein gebrauchtes Elektroauto kaufen. Der ist auch knapp 10 Jahre alt mittlerweile.

            Antworten
    2. Dennis 🏅
      sagt am zu Chris ⇡

      Gib dem Ganzen noch knapp 3-5 Jahre.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / So entwickelt sich der private Gebrauchtwagenmarkt
Weitere Neuigkeiten
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17-Serie und Air starten in den Verkauf
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen
in Gaming
iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
in Firmware und OS
Das ist der ganz neue Google Home Speaker
in Audio