So schlagen sich die Mobilfunk-Discounter und Provider im Test

Die Fachzeitschrift connect hat die Angebote der größten Mobilfunk-Discounter untersucht, um herauszufinden, welcher Anbieter für verschiedene Nutzertypen – Wenig-, Normal- und Vieltelefonierer – die besten Tarife anbietet.

Dabei wurden sowohl Prepaid- als auch Vertragstarife untersucht und Aspekte wie Kosten, Netzqualität und Service (Hotline und App) bewertet. Bei den Prepaid-Tarifen schnitt Aldi am besten ab, bei den Vertragstarifen dominierten Blau und Smartmobil.

Prepaid-Tarife

Aldi überzeugt in allen Nutzungsprofilen. Wenignutzer erhalten mit dem „Aldi Talk Kombi-Paket S“ für 9 Euro 15 GB inklusive Sprach- und SMS-Flat im Netz von Telefónica. Für Normalnutzer bietet Aldi mit dem „Kombi-Paket M“ 30 GB für 13,99 Euro. Vielnutzer profitieren von 60 GB und 5G für knapp 19 Euro. Lidl und Congstar punkten mit soliden Alternativen, wobei Congstar das Netz der Deutschen Telekom nutzt und das Datenvolumen jährlich erhöht.

Vertragstarife

Bei den Wenignutzern liegt Smartmobil mit einem 7-GB-Tarif für unter 6 Euro im Monat knapp vor Blau mit einem ähnlichen Angebot zum gleichen Preis. Für Normalnutzer bieten Blau und Smartmobil 25 GB für knapp 8 Euro an, womit beide Anbieter den ersten Platz belegen.

Vielnutzer erhalten bei Blau 35 GB für 9,99 Euro, während Smartmobil mit 45 GB für 12,99 Euro ein höheres Datenvolumen anbietet. Bei beiden Anbietern sind Verträge ohne Laufzeit gegen einen einmaligen Aufpreis möglich.

Das Ranking basiert auf einer Gesamtpunktzahl von 500, die sich aus Tarifkosten, Netzqualität und Service zusammensetzt. Während die Tarifkosten am stärksten gewichtet wurden, spielten auch die Netzabdeckung, die Geschwindigkeit sowie die Servicequalität eine wichtige Rolle.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.