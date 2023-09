So sieht der Neuanfang für Clubhouse aus

Clubhouse war eines dieser Angebote, die in der Pandemie einen Höhepunkt als Dienst erlebten und danach ging es steil bergab. Der Dienst existiert zwar noch, aber er ist nicht mehr so relevant und aus den Charts der Stores verschwunden.

Das möchte man jetzt ändern, denn wie angekündigt gibt es einen Neustart für Clubhouse. Die Idee der Betreiber: Wir machen aus Clubhouse einfach einen neuen Messenger. Daher gibt es jetzt „Chats“, aber es basiert eben alles auf Sprache.

Am Ende will man also zum Beispiel die Gruppen bei WhatsApp angreifen, in denen die Menschen ihre Sprachnachrichten teilen. Ja, Sprachnachrichten sind beliebt und werden beliebter, aber benötigt es da wirklich noch einen neuen Dienst für?

Der Kernansatz von Clubhouse bleibt erhalten, so die Betreiber im Blogeintrag, das ist also eher eine Ergänzung, welche die App wieder beliebt machen soll. Ich will ja jetzt nicht pessimistisch sein, aber das wird meiner Meinung nach nicht aufgehen.

