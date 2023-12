Sonos deutet neuen Lautsprecher für 2024 an

Es gibt derzeit „viel Aufregung über den nächsten Sonos-Launch“, das hat Sonos heute über Instagram verraten. In einem neuen Beitrag lädt man die Nutzer ein, sich für eine kommende Ankündigung anzumelden und zeigt auch einen kurzen Teaser.

Sonos teasert einen neuen Sub an

Mehr Details gibt es noch nicht, aber das sehr kurze Video deutet einen neuen Sub von Sonos an. Sieht ein bisschen wie der Sonos Sub Mini aus, aber dieser wurde erst 2022 vorgestellt, das würde mich wundern. Der normale Sonos Sub ist älter.

Vor ein paar Wochen gab es einen umfangreichen Sonos-Leak mit der kompletten Roadmap für 2024, da war von einer neuen Sonos Arc und einem neuen Sonos Sub die Rede. Es sieht so aus, als ob die Neuheiten direkt zum Start ins Jahr kommen.

Ein Datum nennt Sonos noch nicht, aber wir wissen auch, dass im April der erste Kopfhörer von Sonos auf den Markt kommen soll. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir daher ein Event im Januar oder Februar sehen, auf dem alles gezeigt wird.

