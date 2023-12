Das neue Apple CarPlay ist kein Thema mehr

Ich habe in den letzten Tagen den Porsche Taycan und die neue App von Porsche getestet, die mehr CarPlay-Funktionen mitbringt. Dazu bald mehr. Dabei musste ich aber heute mal wieder über das ganz neue Apple CarPlay von 2022 nachdenken.

Im Juni 2022 präsentierte Apple ein ganz neues CarPlay, welches sich direkt in das Auto integriert und diverse Fahrzeugfunktionen mitbringt. Es gab auch ein Bild, das Beitragsbild, aber bis heute gab es eben nur das. Und noch eine Liste mit Marken:

Ich habe schon im September erwähnt, dass es in Vergessenheit gerät und wollte noch die großen Events von Apple abwarten. Dort wurde kein Wort dazu verloren, in iOS 17 gibt es keinen einzigen Hinweis und auch die Autohersteller schweigen dazu.

Von offizieller Seite bekomme ich keine Aussage dazu und inoffiziell habe ich hier und da gehört, dass diese Ankündigung von 2022 zu ambitioniert war. Viele Marken haben sich seit dem auch umentschieden und sind teilweise zu Google gewechselt.

Kommt das neue Apple CarPlay noch?

Ich weiß nicht, was Apple plant, da habe ich keinerlei Einblicke, aber ich wäre mir bei vielen Marken, die oben zu sehen sind, nicht mehr so sicher, dass das noch in dieser Form kommt. Falls etwas kommt, dann womöglich deutlich abgespeckter.

Es erinnert ein bisschen an die AirPower, die Apple zu früh ankündigte und dann später feststellen musste, dass das so nicht funktioniert. Hier ist aber bis heute auf der Produktseite von Ankündigungen in diesem Jahr die Rede. Konkret heißt es:

Ankündigungen zu Fahrzeugen kommen Ende 2023

Das wird definitiv nicht mehr passieren, nicht in dieser Woche und auch nicht in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. Die Frage lautet: Wie geht es weiter?

Falls das Projekt eingestellt wurde, dann wird Apple diese Seite irgendwann 2024 so nebenbei entfernen und das ohne Pressemitteilung und nur mit einem kurzen Statement einem US-Medium mitteilen. So wurde damals die AirPower abgesagt.

Meine Hoffnung ist aber, dass das Projekt nicht eingestellt wurde, denn ich nutze CarPlay gerne und häufig und finde diese Idee bis heute gut. Doch derzeit setzt sich Android Automotive bei den Autoherstellern durch, meine Vermutung ist also, dass deren Interesse an so einer Lösung von Apple nicht mehr vorhanden ist.

