Sony kündigt Event für neue Audio-Produkte an

Sony hat diese Woche bekannt gegeben, dass man kommende Woche neue Audio-Produkte vorstellen wird. Details gibt es noch keine, aber die Neuheiten sind wichtig genug für einen eigenen Livestream. Dieser startet am 6. August um 17 Uhr deutscher Zeit und wir werden das natürlich für euch verfolgen.

Was könnte Sony am kommenden Donnerstag vorstellen? Ich rechne fest mit dem Sony WH-1000XM4, der seit Wochen die Runde macht und von dem wir sogar den Preis haben. Was ich mir auch gut vorstellen könnte: Den Sony WF-1000XM4, also den Nachfolger von diesem Modell. Da gibt es aber noch keine Leaks.

Sony wartet jedenfalls nicht die IFA in Berlin ab, um die neuen Produkte zu zeigen, sondern zeigt sie auf einem eigenen Event für „Musikliebhaber“. Und ich gehe davon aus, dass es mehr als einen Over-Ear-Kopfhörer geben wird, denn dafür müsste man keinen Livestream organisieren, ich rechne mit mehreren Produkten.

