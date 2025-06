Sony kündigt großes PlayStation-Event an

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, denn nach der sehr kurzen (und technischen) Präsentation der PlayStation 5 Pro noch mehr für September in Planung. Am 24. September findet eine neue Ausgabe der State of Play statt.

Ein PlayStation Showcase gibt es also nicht mehr, aber so möchte Sony kurz vor dem Vorverkauf der PlayStation 5 Pro (am 26. September) das Interesse wecken. Meine Vermutung ist, dass ein PlayStation Showcase im Frühjahr 2025 kommt.

Laut Sony werden 20 Spiele für die PS5 und auch PSVR2 gezeigt, wobei das Event leider wieder so liegt, dass es bei uns in der Nacht stattfindet. Wir schauen uns die Highlights also erst am 25. September genauer an.

