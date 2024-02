Sony plant wohl einen neuen PlayStation-Handheld

Mit dem PlayStation Portal hatten einige die Hoffnung, dass sich Sony dem Trend der Handhelds anschließt, aber es kam doch nur ein Remote Player. Dieser ist aber beliebt und erfolgreich und womöglich bekommen wir doch einen Vita-Nachfolger.

Wie man derzeit hört, hat Sony mit der Entwicklung eines neuen Handhelds für die PlayStation-Sparte begonnen und setzt dabei auf AMD-Technologie. Ziel ist, dass man Spiele der PS4- und auch PS5-Ära mobil mit diesem Handheld zocken kann.

Der Handheld befindet sich angeblich noch in der Entwicklungsphase, es wird also vielleicht auch zwei Jahre dauern, bis wir diesen sehen. Und es kann immer sein, dass so ein Projekt in dieser Phase eingestellt wird, falls Handhelds zum Beispiel doch wieder einbrechen und Sony der Meinung ist, dass sich das nicht mehr lohnt.

Es wäre aber denkbar, dass dieses Projekt vielleicht auch erst in Kombination mit einer möglichen PlayStation 6 in ein paar Jahren erscheint, wir kennen die Pläne von Sony noch nicht. Da Sony mittlerweile aber auch alle PlayStation-Spiele auf den PC bringt, kann man diese auf einem Steam Deck und Co. zocken, warum also?

Ich weiß es nicht, aber vielleicht hat der Erfolg des PS Portal für Motivation gesorgt und Handhelds wie die Nintendo Switch verkaufen sich bis heute extrem gut.

PlayStation 5: Neue Spiele vorgestellt und weiteres Event bestätigt Sony hat diese Woche wie erwartet einige neue Spiele im Rahmen der State of Play vorgestellt, wobei die meisten davon bekannt waren. Jedenfalls die etwas größeren Blockbuster. Am Ende findet […]1. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->