Sony PlayStation: Die Ghost-Spiele haben eine große Zukunft

Sony wusste, dass man nicht mehr so viel für 2024 parat hat und die State of Play ohne einen Kracher nur Kritik ernten wird. Daher zeigte man Ghost of Yōtei, den Nachfolger von Ghost of Tsushima. Das Spiel kommt aber erst irgendwann 2025.

Doch Jin wird im neuen Spiel keine Rolle spielen, jedenfalls nicht direkt, denn es spielt 300 Jahre nach Ghost of Tsushima. Sucker Punch möchte zwar die „DNA der Ghost-Spiele“ liefern, aber ein neuer Titel darf auch eine neue Geschichte erzählen.

Im Interview mit der NYT hat man auch ein bisschen über die Zukunft gesprochen, denn die Ghost-Reihe wird nicht einfach nur ein neues Spiel bekommen, es gibt bei Sony deutlich größere Pläne. Der Film wurde zum Beispiel schon 2021 bestätigt.

Sucker Punch plant aber schon „weitere Spin-offs“ und das Ziel ist „den Spieler in die Romantik und Schönheit des feudalen Japans zu entführen“, das macht die Ghost-Reihe aus. Details zu weiteren Projekten wollte man allerdings nicht nennen.

Ghost of Tsushima war laut den Entwicklern also nur der Anfang für ein großes Franchise bei Sony und falls man die Qualität des ersten Spiels halten oder sogar noch steigern kann, dann freue ich mich über die Zukunft der Ghost-Reihe bei Sony.

-->