Ghost of Yōtei für die PS5: Nachfolger von Ghost of Tsushima kommt 2025

Es hat sich bereits angedeutet, dass Sucker Punch an Ghost of Tsushima 2 für die PS5 arbeitet und ich habe so ein bisschen gehofft, dass wir das Spiel noch diesen Winter bekommen. Release ist aber leider erst 2025, konkreter wurde man nicht.

Außerdem gibt es einen neuen Titel, denn Ghost of Yōtei erzählt die Geschichte von einem neuen Helden in der Welt von Japan. Sucker Punch hat auch verraten, dass man dieses Spiel von Grund auf nur für die PlayStation 5 (Pro) entwickelt hat.

Ghost of Tsushima ist für mich eines der besten PlayStation-Spiele der letzten Jahre und auch eines der schönsten, das ist Ghost of Yōtei für mich ein echtes Highlight für das nächste Jahr. Hoffentlich kommt es eher Anfang als Ende 2025.

-->