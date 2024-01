Sony pusht PlayStation-Abo mit neuem Angebot

Sony hat soeben eine Pressemitteilung verschickt, in der man mit einem Angebot für PlayStation Plus wirbt. Die Aktion sei ab sofort online, geht bis zum 11. Februar 2024 und gilt nicht nur für Neukunden, sondern auch für alle aktiven Abo-Nutzer.

Konkret könnt ihr eine 12-monatige Mitgliedschaft bei PS Plus Extra für den Preis von PS Plus Essential abschließen, was einem Rabatt von 40 Prozent entspricht. Und wer bereits ein Essential-Abo besitzt, der bekommt immerhin 33 Prozent Rabatt.

Ihr könnt übrigens nicht nur auf PS Plus Extra upgraden, sondern auch auf PS Plus Premium, denn „ein Wechsel von Extra auf Premium ist für den gleichen Rabatt möglich“. Solltet ihr euch also schon überlegt haben, ob eine höhere Stufe eventuell attraktiv für euch wäre, dann ist jetzt vermutlich ein guter Zeitpunkt für das Abo.

Problem gelöst? Die Xbox-Nachfrage steigt wieder Microsoft konnte einen Abwärtstrend von 2023 im letzten Quartal des Jahres doch noch abwenden: Die Nachfrage nach Xbox-Hardware. Anfang 2023 ging es bei der Xbox runter und dieser Trend hielt […]31. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->