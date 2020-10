Sony Xperia: Kommt jetzt das Comeback?

Sony war einst ein sehr großer Smartphone-Hersteller, der Verkaufszahlen im zweistelligen Millionenbereich feiern konnte. Diese Zeiten sind aber lange vorbei und die Smartphone-Sparte steuerte in den letzten Monaten auf ihr Ende zu.

Doch mit dem Release vom Sony Xperia 1 II und Sony Xperia 5 II gibt es jetzt einen kleinen Lichtblick. Sony konnte nämlich 600.000 Smartphones im letzten Quartal verkaufen. Wobei das Sony Xperia 5 II sogar erst seit Q4 ausgeliefert wird. Dafür gab es das Sony Xperia 10 II im letzten Quartal, ein Mittelklasse-Smartphone.

Sony Xperia: Stabilität, statt Rückgang

600.000 Einheiten mag mit Blick auf Apple, Samsung oder Huawei lächerlich wenig wirken, bedeutet aber für Sony tatsächlich Stabilität. Das Unternehmen konnte im letzten Quartal nämlich so viele Einheiten wie im Vorjahresquartal verkaufen.

Die Messlatte von 600.000 Einheiten ist … bescheiden, ich weiß. Aber es ist kein Einbruch der Zahlen, was man auch einfach mal positiv sehen kann (bei einem Markt der allgemein rückläufig ist). Die positiven Reviews zu den Modellen von 2020 könnten geholfen haben, folgt nun ein Comeback der Xperia-Marke?

Sony hat sich im letzten Quartal jedenfalls optimistisch gezeigt und rechnet bis Ende März 2021 mit einem Gewinn der Sparte. Das gab es schon lange nicht mehr, dazu müsste die Stagnation der Zahlen aber dann auch bald mal wieder in ein Wachstum umschlagen. 1-2 Millionen Einheiten darf man ruhig anpeilen.

Sony Xperia: Comeback nicht ausgeschlossen

Ich finde jedenfalls, dass Sony viel richtig gemacht hat in den letzten Monaten und einige Fehler der letzten Jahre ausgemerzt hat. An der Qualität der Smartphones liegt es nicht mehr, aber die Xperia-Marke ist angekratzt und wenn man gegen Xiaomi, Oppo und Co. bestehen möchte, dann sollte man sich überlegen, ob man vielleicht wieder mehr Marketing für die eigenen Smartphones betreibt.

Mal schauen, was das Weihnachtsgeschäft mit dem Sony Xperia 5 II und das erste Quartal mitbringen werden. Vielleicht profitieren die Sony-Smartphones auch vom Hype der PlayStation-Sparte, die das Sony-Branding stärkt. Von einem Xperia-Comeback spreche ich noch nicht, aber ich schließe es auch nicht für 2021 aus.

Video: Sony Xperia 5 II im Test

