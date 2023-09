Sony Xperia: Das langsame Ende des kompakten Flaggschiffs?

Bei Sony hat man das Xperia-Lineup in den letzten Jahren reduziert, aber auf eine Sache konnte man sich verlassen: Ein großes und ein kompaktes Flaggschiff. Das Sony Xperia 1 und Sony Xperia 5. Doch hat das Xperia 5 eine Zukunft bei Sony?

Bleibt das Sony Xperia 5 ein Flaggschiff?

Ich gehe davon aus, aber vielleicht nicht mehr zwingend als Flaggschiff. Während das Sony Xperia 5 in den letzten Jahren zum Sony Xperia 1 aufgeholt hat und fast ebenbürtig wurde, so hat Sony in diesem Jahr mit dem Mark 5 zurückgerudert.

Ja, es gibt noch viele Flaggschiff-Features, aber man trennt sich auch wieder von welchen, wie der dritten Kamera. Und diese Woche hat man verraten, dass man die Anzahl der Länder einschränkt, in den USA wird es das Smartphone nicht geben.

Sehen wir es nächstes Jahr mit dem Sony Xperia 5 VI wieder? Vielleicht.

Ist so ein Smartphone für 999 Euro aber überhaupt noch sinnvoll, wenn man es so langsam wieder in die Mittelklasse packt? Wozu ein teurer Snapdragon 8 Gen 2? Die Kamera ist vielen Nutzern wichtiger und alte und günstigere Chips reichen.

Apple hat sich in diesem Jahr vom iPhone 13 mini getrennt, obwohl man das iPhone 13 sogar weiterhin produziert und selbst verkauft. Die Hardware wird also noch von Apple angeboten, aber das kompakte iPhone muss so schlecht gelaufen sein, dass sich explizit dieses Modell nicht lohnt. Kompakte Smartphones haben es schwer.

Warten wir mal das Sony Xperia 5 VI ab

Bevor man jetzt wieder einen Spagat macht und überlegt, welche Flaggschiff-Funktionen man benötigt und auf welche man verzichten kann, würde ich an Stelle von Sony tatsächlich das Xperia 5 VI anders positionieren. Mit einem günstigeren Chip und 1-2 Extras weniger könnte man eine günstigere Preisklasse anstreben.

Ich fände es auf der einen Seite schade, da ich kompakte Flaggschiffe mag, aber sie haben es eben nicht leicht. Und selbst Sony legt darauf keinen Fokus und will sich in den USA „lieber auf das Xperia 1 V konzentrieren“. Und das Samsung Galaxy S23 ist besser geworden, es wäre in dieser Klasse jetzt sowieso meine erste Wahl.

Das kompakte Flaggschiff von Samsung ist mittlerweile auch günstiger.

Schauen wir mal, wie sich das 2024 entwickelt. Beim Xperia 5 III und Xperia 5 IV hat Sony dafür gesorgt, dass das kompakte Modell zum Xperia 1 aufholt. Jetzt geht es in die andere Richtung. Ich bin gespannt, welche Strategie man nächstes Jahr wählt.

