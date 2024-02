Spider-Man 2: Entwickler kündigen Update für das PS5-Spiel an

Insomniac Games hat sich endlich zu Wort gemeldet und den von den Fans schon lange erwarteten „New Game+“-Modus für Spider-Man 2 angekündigt. Am 7. März kommt dieser und er ist Teil eines Updates, welches auch neue Anzüge mitbringt.

Die Entwickler versprechen aber „mehr“ und wollen die „vollständige Liste der Features“ erst später nennen. Kommt also vielleicht noch mehr? Kommt ein DLC?

Wir wissen bereits, dass 2025 ein Venom-Spiel kommt, bevor wir dann vermutlich Spider-Man 3 gegen 2028 sehen. Ein DLC wurde nicht auf der Roadmap gefunden, aber es deutet sich (ich möchte keine Spoiler einbauen) am Ende des Spiels an.

Ich würde mich jedenfalls über ein DLC in diesem Jahr freuen, ich hatte auch den Eindruck, als ob die Geschichte direkt so geplant wurde. Und in der heutigen Zeit ist das eine übliche Art und Weise, um etwas mehr Geld mit Spielen zu verdienen.

