Spider-Man und Venom landen bei Disney+ in Deutschland

Seit ein paar Tagen ist bekannt, dass die Spider-Man-Filme bei Disney+ landen, in der Liste fehlte allerdings Deutschland. Das hat man heute nachgeholt und wir haben weiter unten die komplette Spidey-Roadmap mit allen Terminen für euch.

Moment, werden da jetzt einige sagen, da fehlen doch zwei aktuelle Filme. Was ist mit Spider-Ma: No Way Home und Venom: Let There Be Carnage? Richtig, die sind noch nicht dabei, den aktuellen Venom findet ihr nämlich bei Sky/WOW und der aktuelle Spider-Man wird dort ab de 15. Juli exklusiv im Abo verfügbar sein.

Disney und Sony sind letztes Jahr einen Deal eingegangen, ich vermute aber mal, dass die Verträge mit Sky zu diesem Zeitpunkt schon getrocknet waren und diese zwei Filme später zu Disney+ kommen. Mal schauen, wie das dann in Zukunft sein wird, bisher wurde noch kein neuer Spider-Man angekündigt (könnte kommen).

Spider-Man und Venom bei Disney+

The Amazing Spider-Man (2012) – ab 1. Juli 2022

The Amazing Spider-Man 2 (2014) – ab 1. Juli 2022

Venom (2018) – ab 1. Juli 2022

Spider-Man (2002) – ab 8. Juli 2022

Spider-Man 2 (2004) – ab 8. Juli 2022

Spider-Man 3 (2007) – ab 8. Juli 2022

Spider-Man: Homecoming (2017) – ab 8. Juli 2022

Spider-Man: A New Universe (2018) – ab 8. Juli 2022

