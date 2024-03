Spider-Verse: Neuer Kurzfilm „The Spider Within“ auf YouTube veröffentlicht

Euch haben die Spider-Verse-Filme gefallen und ihr wartet, wie ich, sehnlichst auf den dritten und letzten Teil, der eigentlich schon in den Kinos hätte laufen sollen?

Dann könnte euch der neue Kurzfilm von Sony Pictures interessieren, denn heute hat man „The Spider Within: A Spider-Verse Story“ auf YouTube veröffentlicht. Der siebenminütige Kurzfilm ist natürlich kostenlos (es gibt aber eine Spendenaktion).

Ein neues Datum für Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (also den dritten Teil) gibt es bisher noch nicht, aber man darf davon ausgehen, dass er nicht vor 2025 kommt.

