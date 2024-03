Darum hat Disney+ jetzt eine ganz neue Farbe

Am Wochenende habe ich kurz überlegen müssen, wo denn die App für Disney+ auf dem Apple TV ist, denn ich dachte erst, dass es die WOW-App sei. Farblich sind sich beide jetzt sehr ähnlich, da sich Disney ganz vom alten Blauton getrennt hat.

Doch warum? Immerhin hat man sich mit diesem Blauton doch viele Jahre eine Marke aufgebaut? Das liegt an einer Entwicklung in den USA, denn ab heute sind die Inhalte von Hulu direkt in Disney+ zu finden (bei uns ist das schon immer so).

Daher bekommen die Nutzer von Disney+ jetzt einen Farbton, der eine Mischung aus dem alten Blauton und dem Grün von Hulu ist. Ich muss aber sagen, dass ich mich immer noch nicht an die Farbe gewöhnt habe und die alte viel besser fand.

