Split Fiction: Neues Spiel der It Takes Two-Entwickler kommt 2025

Hazelight dürfte eine Ankündigung im Rahmen der Game Awards 2024 kommende Woche geplant haben und nach dem Erfolg von „It Takes Two“ das neue Spiel des Studios enthüllen. Der Titel ist seit einigen Wochen bekannt, es heißt Split Fiction.

Laut billbil-kun, der bei solchen Dingen sehr zuverlässig ist, werden wir auch gar nicht so lange auf Split Fiction waren müssen, denn das Spiel soll schon am 6. März erscheinen. Ich gehe also davon aus, dass es einen Trailer inklusive Datum gibt.

It Takes Two ist eines der besten Spiele in diesem Jahrzehnt für mich, nicht nur als Spiel, sondern auch als Erfahrung, denn es ist ein reines Koop-Spiel. Das wird der neue Teil wohl auch und ich bin extrem gespannt, was Hazelight da so geplant hat.