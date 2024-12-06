Ubisoft steht wohl vor einer Übernahme

Ubisoft könnte den Besitzer wechseln und von Tencent übernommen werden, so eine Meldung von Reuters. Das Problem bei den Verhandlungen ist nur, dass man viel Kontrolle bei Ubisoft behalten möchte, bei Tencent will man das aber auch.

Interne Quellen berichten daher, dass an Plänen gearbeitet wird, wie Ubisoft den Besitzer wechseln und dennoch die Struktur erhalten bleiben kann. Wobei man ja auch sagen muss, dass die Krise aufgetreten ist, weil Ubisoft nicht viel änderte.

Die Entscheidung bei Tencent ist daher noch nicht getroffen worden, so Reuters weiter, das chinesische Unternehmen hat einen großen Anteil an Ubisoft. Derzeit laufen die Gespräche noch, aber Ubisoft und Tencent äußerten sich bisher nicht.

Ich finde die Entwicklung auf dem Markt gar nicht mal so gut, erst Microsoft und Activision Blizzard, dann Sony und FromSoftware, jetzt Tencent und Ubisoft, es entstehen viel zu große Studios mit viel zu komplexen Strukturen. Klar, das schafft wieder Freiraum für neue Studios, aber es betrifft viele bekannte Spielemarken.