Nutzer sind verärgert: Spotify stellt Car View-Modus ein

Es gibt zwar mittlerweile viele Autos mit Android Auto oder Apple CarPlay, aber es gibt eben auch noch viele Nutzer, die das nicht haben. Und viele davon haben in den letzten Monaten den Car View-Modus genutzt, der 2019 eingeführt wurde.

Das ist eine simple Oberfläche mit großen Symbolen, damit man Spotify über das Display des Smartphones bedienen kann. Doch jetzt haben Nutzer gemerkt, dass diese Option verschwunden ist und Car View nicht mehr im Auto angezeigt wird.

Viele Spotify-Nutzer sind verärgert und haben sich im offiziellen Forum von Spotify dazu geäußert. Dort hat ein Moderator diese Woche bestätigt, dass die Funktion eingestellt wurde, aber man bereits an guten Alternativen für Car View arbeitet.

Doch warum musste Car View schon jetzt eingestellt werden, obwohl es noch keine Alternativen gibt? Warum wurde Car View überhaupt eingestellt, was will man denn eigentlich besser machen? Diese Fragen wurden nicht von Spotify beantwortet.

Spotify präsentierte vor ein paar Wochen das „Car Thing“ in den USA, vielleicht will man dafür sorgen, dass die Nutzer das kaufen. Doch selbst wenn das so sein sollte, das gibt es nicht in Europa, daher wäre das kein besonders kluger Schachzug.

We can confirm that we’re retiring the car view feature. This however doesn’t mean we don’t want to improve on how our users listen to Spotify while driving. On the contrary, we’re actively exploring a variety of new ways to deliver the best in-car listening experience. Think of retiring car-view as something that needs to happen in an effort to make way for new innovations coming down the track.

Please bear with us for the time being. While we work backstage on improving the experience, one alternative would be to listen hands-free via Google Assistant. This feature also works with Google Maps so you can navigate while listening to Spotify. In order to do that, you can link your accounts and say ‘Hey Google, play Spotify’.

We hope you understand. Stay tuned for further developments!