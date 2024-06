Spotify: Das neue Top-Abo wird deutlich teurer

Spotify wollte vor ein paar Jahren eigentlich eine HiFi-Option einführen, doch als Apple und Amazon das kostenlos und vor Spotify machten, da schaute man eher komisch. Der Plan wurde gestrichen, denn das hätte zu sehr viel Kritik geführt.

Bei Spotify überlegte man sich also, wie man dennoch etwas Geld für eine bessere Qualität verlangen kann und kam auf die Idee, dass man mehr als nur HiFi für eine neue Abo-Option bieten muss. Es wird also bald ein ganz neues „Top-Abo“ geben.

Spotify: Beste Qualität kostet deutlich mehr

Wer also in Zukunft das Beste aus Spotify holen möchte, der muss tiefer in die Tasche greifen, vermutlich nennt sich die neue Option „Music Pro“. Laut Bloomberg geht es „später in diesem Jahr“ los, was Spotify aber nicht bestätigen wollte.

HiFi und Co. gibt es als Zusatz für Spotify Premium und das wird in etwa 40 Prozent mehr kosten. Wenn wir die neuen Preise von Spotify als Grundlage nehmen, dann darf man von 15,99 Euro bis 16,99 Euro für Spotify Premium Music Pro ausgehen.

Schade, dass Spotify diesen Weg geht, denn die ganzen Extras, die seit 2023 die Runde machen, interessieren mich nicht. Und bei bald 12 Euro im Monat hätte ich eigentlich auch gerne HiFi bei Spotify Premium. Nur schade, dass ich bisher mit keiner Alternative warm wurde, denn so langsam wird Spotify sehr unattraktiv.

